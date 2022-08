**Nuoto: Europei artistico, argento per Linda Cerruti nel solo tecnico** (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Arriva la quinta medaglia italiana agli Europei di Roma 2022, la seconda nel nuoto artistico. Linda Cerruti vince l'argento nel solo tecnico. L'azzurra chiude la sua prova con 90.0156 punti, alle spalle della campionessa mondiale, l'ucraina Marta Fjedina (92.6394). Bronzo per l'austriaca Vasiliki Alexandri con 90.0156. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Arriva la quinta medaglia italiana aglidi Roma 2022, la seconda nel nuotovince l'neltecnico. L'azzurra chiude la sua prova con 90.0156 punti, alle spalle della campionessa mondiale, l'ucraina Marta Fjedina (92.6394). Bronzo per l'austriaca Vasiliki Alexandri con 90.0156.

