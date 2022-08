Nuoto, Europei 2022: Lorenzo Mora e Matteo Restivo approdano senza strafare in semifinale nei 200 dorso (Di venerdì 12 agosto 2022) In semifinale con tranquillità. Lorenzo Mora e Matteo Restivo hanno timbrato il cartellino nelle batterie dei 200 dorso uomini, gara della seconda giornata degli Europei 2022 di Nuoto a Roma. Nella piscia del Foro Italico le batterie si stanno susseguendo con grande velocità e i due azzurri hanno adottato una strategia volta alla gestione. La stagione è lunga e di conseguenza si deve un po’ pensare, con la consapevolezza che ci sarà un penultimo al pomeriggio e un ultimo atto (si spera) domani. Con questo spirito, Mora ha nuotato l’undicesimo crono di 1:59.18, mentre Restivo il 13° in 1:59.62. Forse i due azzurri hanno anche un po’ esagerato, ma vedremo poi in semifinale se questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Incon tranquillità.hanno timbrato il cartellino nelle batterie dei 200uomini, gara della seconda giornata deglidia Roma. Nella piscia del Foro Italico le batterie si stanno susseguendo con grande velocità e i due azzurri hanno adottato una strategia volta alla gestione. La stagione è lunga e di conseguenza si deve un po’ pensare, con la consapevolezza che ci sarà un penultimo al pomeriggio e un ultimo atto (si spera) domani. Con questo spirito,ha nuotato l’undicesimo crono di 1:59.18, mentreil 13° in 1:59.62. Forse i due azzurri hanno anche un po’ esagerato, ma vedremo poi inse questo ...

