Nuoto artistico, Linda Cerruti: "Questo è uno dei momenti più importanti della mia carriera. Sono davvero emozionata" (Di venerdì 12 agosto 2022) Impresa strepitosa di Linda Cerruti nel solo tecnico agli Europei 2022 di Nuoto artistico. Al Foro Italico di Roma, nella piscina all'interno dello stadio Nicola Pietrangeli, l'azzurra ha ottenuto addirittura 90.8839 punti (27.8000 nell'esecuzione, 27.4000 nell'impressione artistica e 35.6839 negli elementi) grazie a una routine magnifica e ha vinto una splendida medaglia d'argento. Oro invece per l'ucraina Marta Fiedina (92.6394). Subito dopo la gara, Cerruti è intervenuta in lacrime ai microfoni di Rai 2: "La tensione era tanta perché comunque il singolo tecnico è sempre il mio punto cruciale, ma prima di entrare in gare le mie allenatrici mi hanno aiutato a sciogliermi e anche grazie a loro Sono riuscita a fare ciò che faccio in allenamento. Mi Sono fidata al 100% ...

