Nuoto artistico, Giorgio Minisini vuole l'oro nel primo solo tecnico maschile degli Europei a Roma (Di venerdì 12 agosto 2022) Fare la storia. Giorgio Minisini è abituato a cambiare l'ordine delle cose fin da quando si è buttato in acqua per cimentarsi nel Nuoto artistico, specialità riservata storicamente solo alle donne, Nel corso del tempo il "Golden Boy" è riuscito ad abbattere tanti muri del pregiudizio e il trionfo mondiale del 2017, nel doppio misto con Manila Flamini, ebbe un significato particolare anche per questo. Quest'anno, nella rassegna iridata priva della Russia, in coppia con Lucrezia Ruggiero il 26enne nativo di Roma ha ottenuto due ori nelle routine previste del duo mixed, realizzando un altro passo dal valore molto importante. Se però ti chiami "Giorgio Minisini" non ti puoi accontentare ed ecco quindi la sfida del solo ...

