Nuoto artistico, Giorgio Minisini vince gli Europei: “Ho rotto il ghiaccio, un oro dopo tanti sacrifici” (Di venerdì 12 agosto 2022) Giorgio Minisini ha conquistato la medaglia d’oro nel solo tecnico agli Europei 2022 di Nuoto artistico. Il Messia di questo sport alle nostre latitudini ha trionfato, ha vinto l’uomo capace di squarciare un telo e di illuminare la scena anche sul fronte maschile in questa disciplina storicamente aperta soltanto alle donne. Un trionfo totale a Roma, dopo la doppietta d’oro ai recenti Mondiali nel duo misti. Nuoto artistico, Giorgio Minisini sa solo vincere! Trionfo storico nel singolo tecnico agli Europei di Roma! Giorgio Minisini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono contento di aver fatto questo primo passo, ora proverò ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)ha conquistato la medaglia d’oro nel solo tecnico agli2022 di. Il Messia di questo sport alle nostre latitudini ha trionfato, ha vinto l’uomo capace di squarciare un telo e di illuminare la scena anche sul fronte maschile in questa disciplina storicamente aperta soltanto alle donne. Un trionfo totale a Roma,la doppietta d’oro ai recenti Mondiali nel duo misti.sa solore! Trionfo storico nel singolo tecnico aglidi Roma!ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono contento di aver fatto questo primo passo, ora proverò ...

Eurosport_IT : È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo… - Eurosport_IT : LINDA MAGICA A ROMA! ?????? Ancora un argento dal nuoto artistico per l'Italia: Cerruti meravigliosa nel solo tecnico… - fanpage : #Roma2022 Dopo l’argento di Linda Cerruti, è arrivato l’oro agli Europei di nuoto nell’artistico grazie a Giorgio M… - nonseinvisibile : RT @Eurosport_IT: LINDA MAGICA A ROMA! ?????? Ancora un argento dal nuoto artistico per l'Italia: Cerruti meravigliosa nel solo tecnico, diet… - Newsinunclick : Giorgio Minisini è medaglia d'oro nel solo tecnico maschile, specialità del nuoto artistico all'esordio proprio neg… -