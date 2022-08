Nuoto artistico | Europei Roma 2022 | Linda Cerruti argento nel solo tecnico femminile

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 agosto 2022) Unafantastica regala un’altra medaglia all’Italia aglidiin corso a, al Foro Italico. Nella splendida cornice dello Stadio Pietrangeli, prestato per l’occasione, l’azzurra conquista l’con una prova meravigliosa che ha ottenuto il punteggio di 90.8839 dalla giuria. La 28enne di Savona ha presentato “Gift of the Gods“, autore Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreografia di Vlada Chigireva, e ha sfoggiato un esercizio senza macchia. Il boato del pubblico di, le lacrime di commozione al momento del punteggio e l’immediata festa scattata in zona mista con il resto della nazionale ha subito fatto comprendere la portata della prova di. Quinta a scendere in acqua, l’allieva di Patrizia ...