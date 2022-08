Nuoto artistico, Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming venerdì 12 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata di Nuoto artistico agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. Proseguono le gare di Nuoto artistico al Foro Italico: si inizia in mattinata con i preliminari del duo libero, poi spazio alle finali del solo tecnico maschile e femminile con Giorgio Minisini e Linda Cerruti. Chiusura di giornata affidata poi alla finale del team highlights. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 di venerdì 12 agosto con i preliminari del duo libero femminile, mentre dalle ore 15.00 si svolgeranno le tre finali in programma. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Tutto pronto per la prima giornata diaglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Proseguono le gare dial Foro Italico: si inizia in mattinata con i preliminari del duo libero, poi spazio alle finali del solo tecnico maschile e femminile con Giorgio Minisini e Linda Cerruti. Chiusura di giornata affidata poi alla finale del team highlights. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 di12con i preliminari del duo libero femminile, mentre dalle ore 15.00 si svolgeranno le tre finali in programma. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI ...

