Nuoto Artistico, Europei Roma 2022: Cerruti e Ferro terze nel preliminare del duo libero (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva il terzo posto per Linda Cerruti e Costanza Ferro nel preliminare del duo libero di Nuoto Artistico agli Europei di Roma. Per loro un punteggio di 90.6667 (27.2000, 36.2667, 27.2000). Completano i primi tre posti l’Ucraina (Maryna e Vladyslava Aleksiiva) con il punteggio di 94.3667 (28.3000, 37.8667, 28.2000) e l’Austria (Anna Maria e Eirini Marina Alexandri) con 92.6000 (27.7000, 37.2000, 27.2000). Quarta posizione per le greche Sofia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti che hanno totalizzato 90.0000 (26.9000, 36.4000, 26.7000). Completano la top 10 l’Olanda (86.1000), Israele (85.0667), Gran Bretagna (83.9667), Germania (83.7333), Portogallo (80.9667) e San Marino (80.6333). Domani alle 15:00 la finale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva il terzo posto per Lindae Costanzaneldel duodiaglidi. Per loro un punteggio di 90.6667 (27.2000, 36.2667, 27.2000). Completano i primi tre posti l’Ucraina (Maryna e Vladyslava Aleksiiva) con il punteggio di 94.3667 (28.3000, 37.8667, 28.2000) e l’Austria (Anna Maria e Eirini Marina Alexandri) con 92.6000 (27.7000, 37.2000, 27.2000). Quarta posizione per le greche Sofia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti che hanno totalizzato 90.0000 (26.9000, 36.4000, 26.7000). Completano la top 10 l’Olanda (86.1000), Israele (85.0667), Gran Bretagna (83.9667), Germania (83.7333), Portogallo (80.9667) e San Marino (80.6333). Domani alle 15:00 la finale. SportFace.

Eurosport_IT : È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo… - poliziadistato : Campionati europei di #nuoto #Roma2022 iniziano con l'argento??delle sincronette #Fiammeoro??????? #DomizianaCavanna e… - ylepass899 : Sarò l’unica quota nuoto artistico del Twitter ma io in tutto ciò non vedo l’ora di vedere il nuovo doppio tecnico… - DebbyDeb84 : RT @Eurosport_IT: È GIÀ MEDAGLIAAAAAA! ?????? Dal nuoto artistico arriva il primo argento per l'Italia! Azzurre seconde (dopo il bronzo mondi… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro terze nel preliminare del duo libero. Oggi pomeriggio… -