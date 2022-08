Nuoto artistico, Costanza Ferro: “Abbiamo commesso degli errori, in finale possiamo fare meglio” (Di venerdì 12 agosto 2022) Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno chiuso in terza posizione nel round preliminare del duo libero agli Europei 2022 di Nuoto artistico. Al Foro Italico di Roma le due azzurre hanno totalizzato 90.6667 punti e hanno chiuso alle spalle dell’Ucraina, prima con 94.3667, e dell’Austria, seconda con 92.6000. “Ci sono state un po’ di sfumature che possiamo tranquillamente eliminare nella finale – ha dichiarato Ferro a fine gara (fonte: FIN) – Per il resto siamo state molto attente”. Il microfono è poi passato a Cerruti, che ha affermato: “Non siamo riuscite a vedere gli esercizi delle nostre avversarie perché ci stavamo preparando per la nostra gara e lo faremo dopo nei video. Comunque le conosciamo bene e sappiamo che le ucraine sono da tradizione al top, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Linda Cerruti ehanno chiuso in terza posizione nel round preliminare del duo libero agli Europei 2022 di. Al Foro Italico di Roma le due azzurre hanno totalizzato 90.6667 punti e hanno chiuso alle spalle dell’Ucraina, prima con 94.3667, e dell’Austria, seconda con 92.6000. “Ci sono state un po’ di sfumature chetranquillamente eliminare nella– ha dichiaratoa fine gara (fonte: FIN) – Per il resto siamo state molto attente”. Il microfono è poi passato a Cerruti, che ha affermato: “Non siamo riuscite a vedere gli esercizi delle nostre avversarie perché ci stavamo preparando per la nostra gara e lomo dopo nei video. Comunque le conosciamo bene e sappiamo che le ucraine sono da tradizione al top, ...

