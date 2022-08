Nunzia Schiano a Villa Fiorentino con “Femmene” (Di venerdì 12 agosto 2022) Al “Festival dello Spettacolo – Città di Sorrento 2022” arriverà Nunzia Schiano con lo spettacolo “Femmene”. Continuano il “Festival dello Spettacolo – Città di Sorrento 2022” e la rassegna prodotta da “Suoni & Scene” diretta da Bruno Tabacchini in collaborazione con l’associazione “ProCulTur”, “Incontriamoci in Villa”. Sabato 13 luglio alle ore 21.30, in seno all’evento promosso Leggi su 2anews (Di venerdì 12 agosto 2022) Al “Festival dello Spettacolo – Città di Sorrento 2022” arriveràcon lo spettacolo “”. Continuano il “Festival dello Spettacolo – Città di Sorrento 2022” e la rassegna prodotta da “Suoni & Scene” diretta da Bruno Tabacchini in collaborazione con l’associazione “ProCulTur”, “Incontriamoci in”. Sabato 13 luglio alle ore 21.30, in seno all’evento promosso

newsdinapoli : Nunzia Schiano a Villa Fiorentino con lo spettacolo “Fèmmene” #Cultura e Spettacoli - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Spettacoli Le “Fémmene” di Nunzia Schiano di scena a Villa Fiorentino - PrimaCommunica2 : #Spettacoli Le “Fémmene” di Nunzia Schiano di scena a Villa Fiorentino - SimonaCroisette : RT @01Distribution: Non puoi scegliere la tua famiglia… ma puoi sempre far finta di non averne una. #QuasiOrfano, una commedia di Umberto… - liberaurora : RT @rotblume9: Nunzia Schiano e Massimiliano Caizzo nel cast di Filumena… TATA ROSA E CARMINE, MI SENTITE URLAREEEEEE -