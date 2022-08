“Non ci meritiamo Domino’s”. Il delirio globalista de Il Foglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago – Se Domino’s Pizza chiude in Italia, i tossicodipendenti della globalizzazione de Il Foglio addirittura piangono. Quasi strepitano. Proprio non possono pensarci al fatto di non poter ordinare da asporto in un cartone che si vede nei film americani. Uno degli articoli più imbarazzanti degli ultimi tempi mostra dei deliri che sono oltre il limite della semplice visione politica: superano quelli del servilismo culturale ma, probabilmente, anche della dipendenza psicologica. E della capacità di vivere nel mondo reale. Domino’s Pizza chiude, Il Foglio piange lacrime Un editoriale talmente penoso che probabilmente ha suscitato qualche imbarazzo perfino in redazione. Per lo meno, lo si può ipotizzare, visto che non è nemmeno firmato. La beffa si riscontra anche nel fatto che il suo contenuto completo sia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago – SePizza chiude in Italia, i tossicodipendenti della globalizzazione de Iladdirittura piangono. Quasi strepitano. Proprio non possono pensarci al fatto di non poter ordinare da asporto in un cartone che si vede nei film americani. Uno degli articoli più imbarazzanti degli ultimi tempi mostra dei deliri che sono oltre il limite della semplice visione politica: superano quelli del servilismo culturale ma, probabilmente, anche della dipendenza psicologica. E della capacità di vivere nel mondo reale.Pizza chiude, Ilpiange lacrime Un editoriale talmente penoso che probabilmente ha suscitato qualche imbarazzo perfino in redazione. Per lo meno, lo si può ipotizzare, visto che non è nemmeno firmato. La beffa si riscontra anche nel fatto che il suo contenuto completo sia ...

