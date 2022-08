No, nessuno ha installato «la tecnologia 5G anche nei lampioni» (Di venerdì 12 agosto 2022) L’8 agosto 2022 è stato pubblicato su Facebook un video di 12 secondi in cui si vede un uomo che apre il paralume di un lampione e, dopo aver notato un adesivo con la scritta «5G» afferma: «questo è un lampione a Led 5G». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del post, che recita: «Ora stanno installando la tecnologia 5G anche nei lampioni. La narrazione ovviamente ha una spiegazione fantasiosa. Dicono che dotando i pali della luce di sensori e attrezzatura 5G, le città possono misurare traffico, parcheggio, rumore, folla, inquinamento, tempo e altre condizioni. Gli automobilisti li adorano, le falene li adorano, cosa c’è da non amare? Beh, se solo non fosse per quei fastidiosi epistassi, insonnia, cancro, problemi di salute mentale e possibili difetti alla nascita…». Il riferimento è alla nuova ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 agosto 2022) L’8 agosto 2022 è stato pubblicato su Facebook un video di 12 secondi in cui si vede un uomo che apre il paralume di un lampione e, dopo aver notato un adesivo con la scritta «5G» afferma: «questo è un lampione a Led 5G». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del post, che recita: «Ora stanno installando la5Gnei. La narrazione ovviamente ha una spiegazione fantasiosa. Dicono che dotando i pali della luce di sensori e attrezzatura 5G, le città possono misurare traffico, parcheggio, rumore, folla, inquinamento, tempo e altre condizioni. Gli automobilisti li adorano, le falene li adorano, cosa c’è da non amare? Beh, se solo non fosse per quei fastidiosi epistassi, insonnia, cancro, problemi di salute mentale e possibili difetti alla nascita…». Il riferimento è alla nuova ...

