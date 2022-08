No metodo Speranza, Nato e flat tax: ecco i 15 punti del centrodestra (Di venerdì 12 agosto 2022) È ufficialmente iniziata la campagna elettorale del centrodestra, per le elezioni del 25 settembre. Nella giornata di ieri, infatti, la coalizione ha presentato i quindici punti programmatici, su cui Meloni, Salvini e Berlusconi fonderanno la propria azione esecutiva, in caso di vittoria alle politiche del prossimo mese. Il programma del centrodestra Il programma si ramifica, essenzialmente, su tre bisettrici fondamentali: flat Tax, presidenzialismo e bocciatura del sistema pandemico alla Speranza, fatto di chiusure e restrizioni. Sotto il primo profilo, proposta da anni salviniana, si punta tutto sulla “riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi”. La flat Tax verrà estesa alle “partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato”, accompagnata da “un taglio ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 12 agosto 2022) È ufficialmente iniziata la campagna elettorale del, per le elezioni del 25 settembre. Nella giornata di ieri, infatti, la coalizione ha presentato i quindiciprogrammatici, su cui Meloni, Salvini e Berlusconi fonderanno la propria azione esecutiva, in caso di vittoria alle politiche del prossimo mese. Il programma delIl programma si ramifica, essenzialmente, su tre bisettrici fondamentali:Tax, presidenzialismo e bocciatura del sistema pandemico alla, fatto di chiusure e restrizioni. Sotto il primo profilo, proposta da anni salviniana, si punta tutto sulla “riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi”. LaTax verrà estesa alle “partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato”, accompagnata da “un taglio ...

