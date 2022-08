New York, Salman Rushdie accoltellato prima di una conferenza: trasferito in ospedale, “è in sala operatoria”. Governatrice: “Vivo grazie a un poliziotto”. Fermato l'aggressore, “indossava una maschera nera” (Di venerdì 12 agosto 2022) L'aggressione avvenuta a un evento letterario alla Chautauqua Institution. Il medico: «Ferite multiple al collo e al torace». Un testimone: «Scena orribile» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 agosto 2022) L'aggressione avvenuta a un evento letterario alla Chautauqua Institution. Il medico: «Ferite multiple al collo e al torace». Un testimone: «Scena orribile»

_Nico_Piro_ : #12agosto vista prima da Mosca e ora da New York (quindi con distacco) della campagna elettorale italiana mi colpis… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - Agenzia_Ansa : Salman Rushdie aggredito a New York, video sui social. Sono immagini di pochissimi secondi, persone accorrono sul p… - GiusPecoraro : RT @anna_volante: Dopo oltre 30 anni dalla fatwa, a New York, aggredito con un coltello Salman Rusdie. Non sembra in pericolo di vita, ma i… - demai_anna : RT @Radio1Rai: ??#StatiUniti. Salman Rushdie sottoposto a intervento chirurgico. Lo scrittore è stato accoltellato al torace e al collo dura… -