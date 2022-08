Natalia Paragoni e la gaffe in geografia (FOTO) (Di venerdì 12 agosto 2022) La gaffe di Natalia Paragoni In questi giorni Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta, si trova a Matera per un po’ di relax. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare una gaffe. Non è la prima volta che un’influencer compie un piccolo sbaglio, anche innocente, magari parlando oppure scrivendo qualcosa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 agosto 2022) LadiIn questi giorni, fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta, si trova a Matera per un po’ di relax. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare una. Non è la prima volta che un’influencer compie un piccolo sbaglio, anche innocente, magari parlando oppure scrivendo qualcosa L'articolo proviene da Novella 2000.

yangoddess : natalia paragoni e o pet dela #nãocompreadote - aidalaverdadera : Questo è anche quello di cui parlava Natalia paragoni qualche giorno fa - RegalinoV : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, fuga d’amore in Costa Smeralda: gli scatti romantici - GossipItalia3 : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, fuga d’amore in Costa Smeralda: gli scatti romantici #gossipitalianews - redazionerumors : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono sbarcati in Costa Smeralda per trascorrere qualche giorno di sano relax al… -