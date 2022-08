Natalia Paragoni, clamoroso scivolone sui social: “Matera, Puglia” (Di venerdì 12 agosto 2022) Nuovamente nel mirino del popolo di Instagram, Natalia Paragoni ha recentemente compiuto una clamorosa gaffe in geografia. Cosa è successo? scivolone SUI social – La Paragoni è nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, il programma dove ha trovato l’amore. Da anni, infatti, Natalia è felicemente fidanzata con Andrea Zelletta. È proprio con il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Nuovamente nel mirino del popolo di Instagram,ha recentemente compiuto una clamorosa gaffe in geografia. Cosa è successo?SUI– Laè nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, il programma dove ha trovato l’amore. Da anni, infatti,è felicemente fidanzata con Andrea Zelletta. È proprio con il L'articolo

zazoomblog : Uomini e Donne Natalia Paragoni rivela in quale città vorrebbe sposarsi (e non è né la sua né quella di Andrea Zell… - IsaeChia : #UominieDonne, Natalia Paragoni rivela in quale città vorrebbe sposarsi (e non è né la sua né quella di Andrea Zell… - FQMagazineit : Uomini e Donne, Natalia Paragoni e la gaffe in geografia: “Matera, Puglia” - GossipItalia3 : Uomini e Donne: la terribile gaffe di Natalia Paragoni #gossipitalianews - ParliamoDiNews : Uomini e Donne: la terribile gaffe di Natalia Paragoni - Gossip Italia News #gossipuominiedonne #newsuominiedonne… -