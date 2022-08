Natalia Estrada, che fine ha fatto la showgirl? Ecco cosa fa oggi e come è cambiata (Di venerdì 12 agosto 2022) Il suo è stato uno dei volti più amati della televisione italiana: attrice, ballerina e conduttrice, Natalia Estrada ormai ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo ma puntualmente qualcuno torna a parlare di lei, con una certa nostalgia. LEGGI ANCHE : — Natalia Estrada non va alle nozze di Giorgio Mastrota, il motivo della sua assenza al matrimonio. cosa svela l’ex marito Proprio in questi giorni, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha parlato di Natalia Estrada attraverso le sue stories di Instagram svelando che “Ormai fuori (per scelta) dalla tv, viene contattata tutti gli anni per partecipare al GF Vip e all’Isola dei famosi, e puntualmente ogni anno lei rifiuta!”. Natalia Estrada, dalla tv all’equitazione Alla ... Leggi su funweek (Di venerdì 12 agosto 2022) Il suo è stato uno dei volti più amati della televisione italiana: attrice, ballerina e conduttrice,ormai ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo ma puntualmente qualcuno torna a parlare di lei, con una certa nostalgia. LEGGI ANCHE : —non va alle nozze di Giorgio Mastrota, il motivo della sua assenza al matrimonio.svela l’ex marito Proprio in questi giorni, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha parlato diattraverso le sue stories di Instagram svelando che “Ormai fuori (per scelta) dalla tv, viene contattata tutti gli anni per partecipare al GF Vip e all’Isola dei famosi, e puntualmente ogni anno lei rifiuta!”., dalla tv all’equitazione Alla ...

