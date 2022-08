Nasce il Fantanuoto agli Europei | ci sono i Rosolini Succede di tutto a Roma…

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il grande impatto che stanno avendo i seguitissimi Campionati2022 di nuoto, quest’anno in scena nella meravigliosa cornice del Foro italico di Roma, si riflette anche in tutte le iniziative parallele. La Federnuoto ha infatti lanciato il(o Fantaeuropeo), gioco virtuale che segue a grande linee il Fantacalcio e il fortunatissimo e divertente Fantasanremo che ha sparigliato le carte al Teatro Ariston durante l’ultima kermesse festivaliera, spingendo i cantanti in gara a pronunciare frasi in codice per guadagnare punti. Come funziona? Ogni partecipate può avere a disposizione un credito di 200(chiaro omaggio all’icona Massimiliano), utili per acquistare otto nuotatori della Nazionale azzurra. Come avviene nei giochi affini, ogni atleta selezionato ha un valore diverso; per ogni team ...