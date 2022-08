MTV VMAs | annunciato Kane Brown come headliner del Toyota

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ai MTV2022 annuncianodelStage con il primo show di Mixed Reality offerto da The Famous Group.entra nella storiaprimo artista country maschile ad esibirsi ai MTVI “” 2022 andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto il mondo. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show. Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco annunciati tra gli artisti ad esibirsi sul palco dei “” 2022. La superstar ...

mtvitalia : Anitta si esibirà per la prima volta sul main stage dei #VMAs quest'anno ?? Intanto qui puoi scoprire tutto sulla su… - ArmandaGelsomin : RT @mtvitalia: Nicki Minaj ha fatto un'altra delle sue magie con #SuperFreakyGirl ? ?? E prestissimo la sentiremo live ai #VMAs 2022 https:… - mtvitalia : Nicki Minaj ha fatto un'altra delle sue magie con #SuperFreakyGirl ? ?? E prestissimo la sentiremo live ai #VMAs 202… - francy_walker : -16 giorni al #VMAs #HarryStyles per votare: - bruninho_pira : RT @mtvitalia: Anitta si esibirà per la prima volta sul main stage dei #VMAs quest'anno ?? Intanto qui puoi scoprire tutto sulla sua storia… -

Per votare i tuoi candidati preferiti ai2022 ti basta cliccare su vote..com . Hai tempo fino a venerdì 19 agosto 2022 per eleggere i tuoi beniamini! GliVideo Music Awards quest'anno si ...Nicki Minaj è anche in nomination ai #2022 nella categoria Best Hip - Hop con la canzone con Lil Baby "Do We Have A Problem". GliVMA 2022 si tengono live domenica 28 agosto dal Prudential ...MTV VMAs 2022: Kane Brown come headliner del Toyota Stage con il primo show di Mixed Reality offerto da The Famous Group.Share on Facebook Share on Twitter Kane Brown will be making history as the first male country artist to perform at the MTV Video Music Awards ceremony. Brown will headline the “VMAs” Toyota Stage wi ...