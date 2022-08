MotoGp: momento critico per la Honda, Marquez sarà in Austria con il team (Di venerdì 12 agosto 2022) Senza Marc Marquez, la Honda sta passando un periodo davvero difficile in questa annata di MotoGp. Proprio per questo, lo spagnolo, che sta ancora recuperando da un infortunio, sarà in Austria la prossima settimana dentro al box, per dare manforte a tutto il team. Ecco le sue parole: “Honda è in un momento critico. Sto parlando tanto con il mio team per provare a capire la moto 2022, la situazione e quello che sta succedendo. Per questo motivo andrò in Austria, per parlare con tutti e per incontrare lo staff HRC dal Giappone per lavorare per il futuro. Stiamo tutti lavorando insieme, vinciamo e perdiamo insieme e torneremo insieme. Sto parlando tanto anche con Stefan Bradl, noi e Santi stiamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Senza Marc, lasta passando un periodo davvero difficile in questa annata di. Proprio per questo, lo spagnolo, che sta ancora recuperando da un infortunio,inla prossima settimana dentro al box, per dare manforte a tutto il. Ecco le sue parole: “è in un. Sto parlando tanto con il mioper provare a capire la moto 2022, la situazione e quello che sta succedendo. Per questo motivo andrò in, per parlare con tutti e per incontrare lo staff HRC dal Giappone per lavorare per il futuro. Stiamo tutti lavorando insieme, vinciamo e perdiamo insieme e torneremo insieme. Sto parlando tanto anche con Stefan Bradl, noi e Santi stiamo ...

