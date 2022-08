Morvillo: “Palermo rilegittima moralmente i condannati per mafia” (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel trentennale delle stragi cosa fa Palermo? rilegittima moralmente qualcuno condannato per fatti di mafia. Finito in carcere. A volte ho la sensazione che ai palermitani, tranne qualche eccezione, non gliene freghi proprio niente della lotta alla mafia. Palermo ha dato la legittimazione morale a gente che è uscita di carcere di recente. Il prossimo passo quale sarà? Dargli un premio? E il passo successivo quale sarà? Dire che Falcone e Borsellino sono stati uccisi da quattro scalzacani? Non è un problema di elezioni, il mio tema è più alto. Si chiama lotta alla mafia. C’è una parte di Palermo che non conserva nulla nella propria anima”. E’ il grido di dolore di Alfredo Morvillo, per 40 anni magistrato e fratello di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nel trentennale delle stragi cosa faqualcuno condannato per fatti di. Finito in carcere. A volte ho la sensazione che ai palermitani, tranne qualche eccezione, non gliene freghi proprio niente della lotta allaha dato la legittimazione morale a gente che è uscita di carcere di recente. Il prossimo passo quale sarà? Dargli un premio? E il passo successivo quale sarà? Dire che Falcone e Borsellino sono stati uccisi da quattro scalzacani? Non è un problema di elezioni, il mio tema è più alto. Si chiama lotta alla. C’è una parte diche non conserva nulla nella propria anima”. E’ il grido di dolore di Alfredo, per 40 anni magistrato e fratello di ...

