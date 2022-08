Morti due bambini affetti da Sma: 'Disfunzioni al fegato dopo terapia genica' (Di venerdì 12 agosto 2022) Grave conseguenza dopo la terapia genica anti - Sma (atrofia muscolare spinale) Zolgensma di Novartis. Per una disfunzione del fegato, sono Morti due bambini in Russia e Kazakistan. A renderlo noto è ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) Grave conseguenzalaanti - Sma (atrofia muscolare spinale) Zolgensma di Novartis. Per una disfunzione del, sonoduein Russia e Kazakistan. A renderlo noto è ...

Agenzia_Ansa : Due italiani sono stati trovati morti in un albergo di New York. I due, di 38 e 48 anni, sono originari di Rovigo.… - LaVeritaWeb : Picchi di decessi tra gli inoculati con due dosi (fino al 220% in più rispetto ai renitenti). Da Londra alla Scozia… - Agenzia_Ansa : Gaza, nella notte 160 missili e 30 attacchi aerei. Nella Striscia 11 morti, fra cui una bambina e due civili. Israe… - kellumaccioni : RT @bocciamick: @AngeloBonelli1 Ti salutano i miei circa 100 ulivi (metà dei quali secolari) per i quali non è stata trovata cura e sono mo… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 12 agosto. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Oggi 152 morti. L'a… -