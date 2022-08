Morte Liliana, Sebastiano commenta: “Si sbagliano, è morta poco dopo la scomparsa” (Di venerdì 12 agosto 2022) Sebastiano Visintin torna a parlare e lo fa dalle colonne dell’Adnkronos. Il marito di Liliana Resinovich, ha commentato la notizia che riguarda la perizia fatta dagli esperti della procura. Una perizia che dimostrerebbe che Lili, si è suicidata. Con un punto interrogativo che però non convince il marito della donna triestina. Infatti, secondo questa perizia, Liliana sarebbe morta un paio di giorni prima rispetto al ritrovamento del suo cadavere. Il che significherebbe che Liliana è morta intorno al 2-3 gennaio 2022, ovvero almeno 20 giorni dopo la sua scomparsa ( esce di casa per poi scomparire nel nulla il 14 dicembre 2021). Sebastiano non crede a questa tesi e pensa che sua moglie sia morta il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022)Visintin torna a parlare e lo fa dalle colonne dell’Adnkronos. Il marito diResinovich, hato la notizia che riguarda la perizia fatta dagli esperti della procura. Una perizia che dimostrerebbe che Lili, si è suicidata. Con un punto interrogativo che però non convince il marito della donna triestina. Infatti, secondo questa perizia,sarebbeun paio di giorni prima rispetto al ritrovamento del suo cadavere. Il che significherebbe cheintorno al 2-3 gennaio 2022, ovvero almeno 20 giornila sua( esce di casa per poi scomparire nel nulla il 14 dicembre 2021).non crede a questa tesi e pensa che sua moglie siail ...

