Morte Garella, il ricordo del Verona: «Autentica leggenda della nostra storia» (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Verona ha espresso il suo cordoglio per la Morte di Garella, portiere dello storico scudetto gialloblù Attraverso una nota ufficiale, il Verona ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Claudio Garella, portiere dello storico primo e unico scudetto gialloblù. IL MESSAGGIO – «Hellas Verona FC piange la scomparsa di una Autentica leggenda della propria storia ultracentenaria: ci ha lasciato oggi, a 67 anni, Claudio Garella. Autentico simbolo del primo Verona guidato da Osvaldo Bagnoli, Garella ha vestito i colori gialloblù dal 1981 al 1985, difendendo la porta dell'Hellas in tutta la trionfale cavalcata iniziata dalla vittoria della ...

