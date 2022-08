Morte di Gaddo Giusti, eseguita l'autopsia. Attesa per l'esito degli esami istologici (Di venerdì 12 agosto 2022) Il trentunenne pratese è deceduto il 6 agosto nella sua abitazione, 48 ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 12 agosto 2022) Il trentunenne pratese è deceduto il 6 agosto nella sua abitazione, 48 ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di ...

