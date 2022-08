Monza, ufficiale Petagna: prestito con obbligo condizionato (Di venerdì 12 agosto 2022) Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Mister Stroppa ha il rinforzo offensivo che chiedeva: un giocatore d’esperienza, abituato alla doppia cifra. Nella scorsa stagione però poco spazio: 4 gol in 32 presenze stagionali. “La sua scalata in rossonero parte dallo Scudetto vinto coi Giovanissimi nel 2010 e arriva fino al debutto in prima squadra in Champions League a 17 anni, il 4 dicembre 2012, nella gara casalinga contro lo Zenit San Pietroburgo. All’inizio della stagione successiva esordisce in Serie A in Hellas Verona-Milan del 24 agosto 2013, prima della parentesi in prestito alla Sampdoria. Tornato a Milano a gennaio, colleziona altre due presenze in Serie A, ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Andreaè un nuovo giocatore del. L’attaccante arriva dal Napoli con la formula delcondi riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Mister Stroppa ha il rinforzo offensivo che chiedeva: un giocatore d’esperienza, abituato alla doppia cifra. Nella scorsa stagione però poco spazio: 4 gol in 32 presenze stagionali. “La sua scalata in rossonero parte dallo Scudetto vinto coi Giovanissimi nel 2010 e arriva fino al debutto in prima squadra in Champions League a 17 anni, il 4 dicembre 2012, nella gara casalinga contro lo Zenit San Pietroburgo. All’inizio della stagione successiva esordisce in Serie A in Hellas Verona-Milan del 24 agosto 2013, prima della parentesi inalla Sampdoria. Tornato a Milano a gennaio, colleziona altre due presenze in Serie A, ...

