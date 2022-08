SecolodItalia1 : Mirandola, il capo dei giovani Pd vandalizza l’opera dedicata alle vittime del terremoto - SulPanaro : Elena Grossi a capo del P.S. di Mirandola, gli auguri della Giunta Area Nord -

ilGiornale.it

... esprimendo il suo massimo sdegno per il gesto del giovane esponente dem: " Ildei giovani del ...e le destre Ma iniziate a guardare in casa vostra La mia solidarietà ai cittadini die ...'Ildei giovani del Pd di Modena vandalizza il memoriale dedicato alle vittime del sisma, un gesto ...le destre Ma iniziate a guardare in casa vostra La mia solidarietà ai cittadini di... Esponente dem vandalizza memoriale del terremoto in Emilia: "Guardate in casa vostra" Marouane Satte, segretario dei giovani dem della bassa modenese, ha vandalizzato il memoriale del sisma a Mirandola: condanna bipartisan ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...