Miranchuk e Vlasic, il Torino e Juric hanno i trequartisti: cuore e fantasia per i granata (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Torino di Juric ha finalmente i suoi trequartisti: in un giorno sono arrivati sia Vlasic e sia Miranchuk Il Torino ha accelerato nell’ultima settimana sul mercato e ha chiuso per diversi innesti. Vagnati ha regalato a Juric i trequartisti tanto richiesti dal tecnico. Miranchuk e Vlasic sono pronti a vestire la maglia granata e mette a disposizione la loro fantasia nel modo di giocare di Ivan Juric. Un doppio colpo importante per i granata che assieme a Radonjic completano un reparto di livello. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ildiha finalmente i suoi: in un giorno sono arrivati siae siaIlha accelerato nell’ultima settimana sul mercato e ha chiuso per diversi innesti. Vagnati ha regalato atanto richiesti dal tecnico.sono pronti a vestire la magliae mette a disposizione la loronel modo di giocare di Ivan. Un doppio colpo importante per iche assieme a Radonjic completano un reparto di livello. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

