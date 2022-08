Millie Bobby Brown: "Da bambina mi hanno detto che ero troppo matura per avere successo a Hollywood" (Di venerdì 12 agosto 2022) Millie Bobby Brown ha svelato che stava per rinunciare alla recitazione prima di ottenere il ruolo in Stranger Things perché le era stato detto che era troppo matura per avere successo. Millie Bobby Brown ha rivelato che all'inizio della sua carriera le era stato detto che era troppo matura per avere successo a Hollywood. La giovane star di Stranger Things ha ammesso di aver sofferto molto per le parole ricevute dalla casting director. In un'intervista rilasciata ad Allure, Millie Bobby Brown ha dichiarato: "Ho sempre saputo che ero ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022)ha svelato che stava per rinunciare alla recitazione prima di ottenere il ruolo in Stranger Things perché le era statoche eraperha rivelato che all'inizio della sua carriera le era statoche eraper. La giovane star di Stranger Things ha ammesso di aver sofferto molto per le parole ricevute dalla casting director. In un'intervista rilasciata ad Allure,ha dichiarato: "Ho sempre saputo che ero ...

