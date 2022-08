Milano | deruba turista e ferisce due uomini che avevano tentato di fermarlo | arrestato

(Di venerdì 12 agosto 2022), 12 ago.(Adnkronos) - Un giovane di 22 anni è statocon l'accusa di rapina e lesioni aggravate, dopo averto une ferito duechedi bloccarlo. E' accaduto nella serata di ieri. Il ragazzo, un cittadino marocchino senza fissa dimora, incensurato, irregolare sul territorio nazionale, ha notato in piazza Duca D'Aosta un21enne di origine egiziana, cittadino statunitense, appena uscito dalla Stazione Centrale. Con una scusa lo ha avvicinato e gli ha sottratto il portafoglio contenente 300 euro e 100 dollari, poi lo ha colpito con un pugno al volto per guadagnarsi la fuga. L'accaduto è stato notato da due giovani senegalesi di 19 e 22 anni, entrambi regolari sul ...

