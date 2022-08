Milan, Tonali: “Abbiamo capito che abbiamo fatto qualcosa di grande” (Di venerdì 12 agosto 2022) Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Ecco le sue parole: “Nel mio paese, a parte i miei zii interisti, sono tutti Milanisti. Mio padre mi ha condizionato, quanto poteva prendeva e andava all’estero a seguire le trasferte in Champions. Mi ha trasmesso questo ‘Milanismo’ che sento forte anche ora. Non c’è stata la possibilità di arrivare al Milan a dieci anni: ci sono arrivato al momento giusto. E ci voglio restare. Dialogo con i compagni? ‘ fondamentale. Tra compagni, all’interno dello staff, tra mister e squadra. Dal primo giorno qui funziona così: nel momento in cui c’è il minimo problema anche fuori dl campo lo si dice e si risolve immediatamente. E’ una cosa bellissima. Ibra? Ci conosce tutti, tiene tanto a noi ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Il centrocampista del, Sandroha rilasciato una lunga intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Ecco le sue parole: “Nel mio paese, a parte i miei zii interisti, sono tuttiisti. Mio padre mi ha condizionato, quanto poteva prendeva e andava all’estero a seguire le trasferte in Champions. Mi ha trasmesso questo ‘ismo’ che sento forte anche ora. Non c’è stata la possibilità di arrivare ala dieci anni: ci sono arrivato al momento giusto. E ci voglio restare. Dialogo con i compagni? ‘ fondamentale. Tra compagni, all’interno dello staff, tra mister e squadra. Dal primo giorno qui funziona così: nel momento in cui c’è il minimo problema anche fuori dl campo lo si dice e si risolve immediatamente. E’ una cosa bellissima. Ibra? Ci conosce tutti, tiene tanto a noi ...

