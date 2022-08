Milan Tomori, trovato l’accordo per il rinnovo: i dettagli (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Milan e Tomori hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: il centrale inglese sarà rossonero fino al 2027 Il Milan e Tomori hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: il centrale inglese sarà rossonero fino al 2027. Secondo quanto riportato dal The Times, l’accordo sarebbe stato raggiunto nella serata di ieri e decisiva la volontà di Stefano Pioli nel voler blindare il centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilhannoper ildel contratto: il centrale inglese sarà rossonero fino al 2027 Ilhannoper ildel contratto: il centrale inglese sarà rossonero fino al 2027. Secondo quanto riportato dal The Times,sarebbe stato raggiunto nella serata di ieri e decisiva la volontà di Stefano Pioli nel voler blindare il centrale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli… - CalcioNews24 : #Tomori e il #Milan accordo raggiunto ?? - Cristin86308994 : RT @FratelliRosson: Fikayo Tomori ha firmato il rinnovo contrattuale con il #Milan. @TomRoddy_ - milansette : Mercato Milan: incontro positivo per il rinnovo di Tomori. Non tramonta l'ipotesi Ziyech - Sportmediaset - AConan_Doyle : dall'Inghilterra giungono conferme sul prolungamento di contratto di Tomori con il Milan -