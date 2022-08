Milan, TMW: “Bakayoko vicino all’addio, per il rinnovo di Leao…” (Di venerdì 12 agosto 2022) Milan Bakayoko- Il Milan continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Domani i Rossoneri, debuttano in casa contro l’Udinese, alle ore 18:30. Il Milan lavora attivamente sul mercato in entrata: si cerca il numero sostituto di Franck Yannick Kessiè, trasferitosi al Barcellona. Per le uscite, Tiemoué Bakayoko è fuori dal progetto Milan e si cerca una nuova destinazione per il centrocampista francese che sebbene sia di proprietà del Chelsea ha un accordo di prestito con i rossoneri fino al 2023. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il Nottingham Forest si è fatto vivo e non sarà complicato convincere i blues nel “benedire” l’accordo. La palla passa al giocatore, lo scorso anno 18 presenze di cui solo 5 da titolare. Invece, per il ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Domani i Rossoneri, debuttano in casa contro l’Udinese, alle ore 18:30. Illavora attivamente sul mercato in entrata: si cerca il numero sostituto di Franck Yannick Kessiè, trasferitosi al Barcellona. Per le uscite, Tiemouéè fuori dal progettoe si cerca una nuova destinazione per il centrocampista francese che sebbene sia di proprietà del Chelsea ha un accordo di prestito con i rossoneri fino al 2023. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il Nottingham Forest si è fatto vivo e non sarà complicato convincere i blues nel “benedire” l’accordo. La palla passa al giocatore, lo scorso anno 18 presenze di cui solo 5 da titolare. Invece, per il ...

sportli26181512 : TMW Radio - Bonanni: 'Scudetto? Roma come Milan e Inter se prende Belotti e un difensore': “Ho grandissima stima di… - MilanNewsit : TMW Radio - Bonanni: 'Scudetto? Roma come Milan e Inter se prende Belotti e un difensore' - sportli26181512 : Garbo: 'Il Milan non può andare in Champions a fare la comparsa': Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto ai micr… - infoitsport : TMW - Verso Milan-Udinese, la probabile formazione dei friulani - infoitsport : TMW - Milan, trovatol'accordo per il rinnovo di Tomori fino al 2027 -