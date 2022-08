Milan, Pioli: 'Sfruttiamo l'entusiasmo, c'è lo stesso spirito dell'anno scorso' (Di venerdì 12 agosto 2022) Stefano Pioli carico e determinato nella conferenza stampa della vigilia di Milan - Udinese , gara d'apertura della stagione rossonera. I campioni d'Italia debuttano sabato a San Siro alle 18.30 con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 agosto 2022) Stefanocarico e determinato nella conferenza stampaa vigilia di- Udinese , gara d'aperturaa stagione rossonera. I campioni d'Italia debuttano sabato a San Siro alle 18.30 con ...

