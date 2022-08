Milan, Maignan tra i finalisti del premio Yachin (Di venerdì 12 agosto 2022) Il portiere del Milan, Mike Maignan è fra i finalisti del premio Yachin, dato al miglior portiere dell’ultima stagione C’è anche Mike Maignan tra i candidati al Trofeo Yachin 2022. Il portiere rossonero è in lista per il riconoscimento riservato al miglior estremo difensore dell’ultimo anno solare. Among the Yachine Trophy nominees ???? Yassine Bounou@SevillaFC?? Alisson Becker@LFC?? Thibaut Courtois@realmadrid?? Ederson@ManCity?? Mike Maignan@acMilan#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/9ZR78euzsM— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022 Gli altri candidati sono Yassine Bounou (Siviglia), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Man. City), ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Il portiere del, Mikeè fra idel, dato al miglior portiere dell’ultima stagione C’è anche Miketra i candidati al Trofeo2022. Il portiere rossonero è in lista per il riconoscimento riservato al miglior estremo difensore dell’ultimo anno solare. Among thee Trophy nominees ???? Yassine Bounou@SevillaFC?? Alisson Becker@LFC?? Thibaut Courtois@realmadrid?? Ederson@ManCity?? Mike@ac#Tropheee #ballondor pic.twitter.com/9ZR78euzsM— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022 Gli altri candidati sono Yassine Bounou (Siviglia), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Man. City), ...

gippu1 : Mike #Maignan è il secondo portiere della storia del Milan candidato al #BallondOr (dopo Nelson Dida, 13° nel 2003). - aquila7630 : Ecco i tanti commenti ironici dei tifosi del #Milan sull'esclusione di #Donnarumma tra i magnifici dieci per la vit… - mayberaz : RT @FrancescoOrdine: Incredibile (per alcuni ) ma è tutto vero: nell’elenco dei candidati al Pallone ho trovato un paio di portieri, Courto… - LucioGambirasio : RT @FrancescoOrdine: Incredibile (per alcuni ) ma è tutto vero: nell’elenco dei candidati al Pallone ho trovato un paio di portieri, Courto… - Ggmar00 : RT @FrancescoOrdine: Incredibile (per alcuni ) ma è tutto vero: nell’elenco dei candidati al Pallone ho trovato un paio di portieri, Courto… -