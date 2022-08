Milan, la sfida di Leao: vuole migliorare ancora. E sul rinnovo … (Di venerdì 12 agosto 2022) Rafael Leao, attaccante del Milan, si pone come obiettivo quello di disputare una stagione più bella dell'ultima. Dopo il mercato il rinnovo? Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 agosto 2022) Rafael, attaccante del, si pone come obiettivo quello di disputare una stagione più bella dell'ultima. Dopo il mercato il

DiMarzio : #SerieA | #Milan, le parole di Stefano #Pioli prima della sfida con l'#Udinese - MilanNewsit : Deulofeu carico per la sfida da ex al Milan? Sottil: 'Sì, va 200 all'ora' - TuttoMercatoWeb : Trofeo Yashin, fra i dieci nominati c'è anche Maignan del Milan: sfida a Courtois ed Ederson - MilanLiveIT : ?? Rebic sarà titolare in #MilanUdinese ?? Una sfida contro i friulani a San Siro fu molto importante per lui in pas… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | #Milan, le parole di Stefano #Pioli prima della sfida con l'#Udinese -