Milan | Gazzetta | “De Ketelaere conosce e impara Milano”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 12 agosto 2022)- Come scrive laad oggi ilsi gode il suo gioiello mentre prende confidenza cono e non solo. “Dai canali ai navigli Charles è ao da una decina di giorni e comincia a muoversi con più naturalezza. L’uomo appartiene al genere «introverso non timoroso»: parla poco ma, dicono, non è il tipo da aver paura di una nuova dimensione, del passaggio dai canali ai navigli, dai 120mila abitanti di Bruges al milione e 400mila dio. E allora, silenzioso, va e torna daello, entra ed esce dal Meliá in zona San Siro, l’albergo in cui vive da quando è atterrato a Linate. Un contesto particolare ma provvisorio. Esistono calciatori e allenatori che vivono in albergo per mesi ma Denon sarà ...