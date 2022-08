Milan al debutto | Pioli “Sarà un campionato equilibrato”

(Di venerdì 12 agosto 2022)O (ITALPRESS) – “E’ un grande risultato avere San Siro pieno al 13 agosto. C’è un entusiasmo che dobbiamo coltivare e trasformare in energia. Dobbiamo portare avanti il nostro percorso. Partiamo dal nostro modo di stare in campo e dalla nostra voglia di cominciare bene il”. Così Stefano, allenatore del, in conferenza stampa in vista dell’esordio indi domani contro l’Udinese. I rossoneri sono campioni in carica, ma perla squadra può ancora migliorare: “E’ unforte,il campo a dire se siamo meglio dell’anno scorso. Ho visto negli occhi dei ragazzi lo stesso spirito. Sono convinto che siamo ancora in crescita. I nuovi arrivati mi stanno dando tanti segnali positivi, tutti giocatori con qualità e ...

... allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato in casa del. ESORDIO A SAN SIRO - "Sono partito nel 2011 a Siracusa ed essere qui mi dà grande ...I campioni d'Italia si preparano per ilin campionato domani, sabato 13 agosto, a San Siro contro l'Udinese (ore 18.30). L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia del match: 'Buone sensazioni dai ...(ANSA) - UDINE, 12 AGO - 'Il Milan, non lo scopro io, è una squadra rodata e fatta da grandi calciatori. Gioca a memoria, si trovano a meraviglia ...