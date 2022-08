(Di venerdì 12 agosto 2022)O (ITALPRESS) – “E' un grande risultato avere San Siro pieno al 13 agosto. C'è un entusiasmo che dobbiamo coltivare e trasformare in energia. Dobbiamo portare avanti il nostro percorso. Partiamo dal nostro modo di stare in campo e dalla nostra voglia di cominciare bene il”. Così Stefano, allenatore del, in conferenza stampa in vista dell'esordio indi domani contro l'Udinese. I rossoneri sono campioni in carica, ma perla squadra può ancora migliorare: “E' unforte,il campo a dire se siamo meglio dell'anno scorso. Ho visto negli occhi dei ragazzi lo stesso spirito. Sono convinto che siamo ancora in crescita. I nuovi arrivati mi stanno dando tanti segnali positivi, tutti giocatori con qualità e ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Milan al debutto, Pioli “Sarà un campionato equilibrato” - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – “E’ un grande risultato avere San Siro pieno al 13 agosto. C’è un entusiasmo che dobbiamo colt… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Milan al debutto, Pioli “Sarà un campionato equilibrato” -… - Tele_Nicosia : Milan al debutto, Pioli “Sarà un campionato equilibrato” - ItaliaNotizie24 : Milan al debutto, Pioli “Sarà un campionato equilibrato” -

... allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato in casa del. ESORDIO A SAN SIRO - "Sono partito nel 2011 a Siracusa ed essere qui mi dà grande ...Ilprepara il suo. La formazione rossonera scende in campo per la prima volta con il titolo di campioni d'Italia sulle maglie nel match di esordio della serie A in programma domani alle 18.MILANO (ITALPRESS) – “E’ un grande risultato avere San Siro pieno al 13 agosto. C’è un entusiasmo che dobbiamo coltivare e ..."Il Milan, non lo scopro io, è una squadra rodata e fatta da grandi calciatori. Gioca a memoria, si trovano a meraviglia ma noi abbiamo l'obbligo di non andare lì a guardare loro giocare. L'Udinese ha ...