Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 12 agosto

Tempo di lettura: 2 minuti

Ecco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, venerdì 12 agosto 2022.

Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3626m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente.

Benevento – Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3511m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da ...

