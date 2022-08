Mertens ringrazia i tifosi del Napoli per i manifesti: “Non mi abituerò mai al vostro affetto. Ho sentito alcuni miei ex compagni” (Di venerdì 12 agosto 2022) Dries Mertens ringrazia i tifosi del Napoli per i manifesti apparsi in città: “Cia’ Cirù. Napoli ti ama”. Una serie di manifesti per salutare Dries Mertens sono comparsi nelle ultime ore in punti diversi della città, dal centro a Fuorigrotta. Sui manifesti campeggia la scritta: “Cia’ Cirù. Napoli ti ama”. Tante foto ed immagini di questo omaggio al campione belga, che con il Napoli ha scritto le più belle pagine della sua carriera (397 partite e 148 gol in maglia azzurra, con due coppe Italia vinte, una supercoppa Italiana ed un titolo di capocannoniere solo sfiorato nel 2017, quando siglò 28 reti arrivando appena un gol dietro il vincitore Dzeko). Il suo addio ha suscitato parecchio malumore tra i ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Driesdelper iapparsi in città: “Cia’ Cirù.ti ama”. Una serie diper salutare Driessono comparsi nelle ultime ore in punti diversi della città, dal centro a Fuorigrotta. Suicampeggia la scritta: “Cia’ Cirù.ti ama”. Tante foto ed immagini di questo omaggio al campione belga, che con ilha scritto le più belle pagine della sua carriera (397 partite e 148 gol in maglia azzurra, con due coppe Italia vinte, una supercoppa Italiana ed un titolo di capocannoniere solo sfiorato nel 2017, quando siglò 28 reti arrivando appena un gol dietro il vincitore Dzeko). Il suo addio ha suscitato parecchio malumore tra i ...

