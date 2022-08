Mertens: al Galatasaray il numero di maglia lo decidono i tifosi (Di venerdì 12 agosto 2022) Dries Mertens ha appena cominciato la propria esperienza ad Instanbul tra le fila del Galatasaray . Questo dopo il commovente saluto via social a Napoli e ai suoi tifoso, dopo nove anni ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 agosto 2022) Driesha appena cominciato la propria esperienza ad Instanbul tra le fila del. Questo dopo il commovente saluto via social a Napoli e ai suoi tifoso, dopo nove anni ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Dries Mertens a un passo dal Galatasaray L'attaccante ex Napoli è attualmente svincolato… - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens, le cifre dell'offerta del #Galatasaray - CB_Ignoranza : Ha rifiutato la Juve per due volte perché 9 anni di Napoli, lui, non li dimenticherà mai. Dries Mertens continuerà… - sportli26181512 : “Cia’ Cirù”: cartelloni giganti a Napoli. Il ringraziamento speciale di #Mertens: L'attaccante belga, ora al Galata… - hznll28 : RT @kit3mmu0rt: Dries Mertens sta mandando richieste d’aiuto lui non ci vuole stare al galatasaray presidente portalo a casa sei ancora in… -