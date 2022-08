Mercato Roma, c’è anche il Nizza sull’attaccante: i dettagli (Di venerdì 12 agosto 2022) La dirigenza della Roma sta allestendo una super squadra per Mourinho. Con Dybala e Wijnaldum l’estate Romana si è infiammata e la finestra di Mercato non si è ancora chiusa. L’ultimo sogno di Mercato si chiama Andrea Belotti. Tuttavia i tifosi giallorossi non possono essere così sicuri dell’arrivo del Gallo. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il Nizza ci sta provando con insistenza per l’ex centravanti del Torino. I francesi avevano preso contatti con Belotti un mese fa sondando il terreno e ora fanno sul serio. FOTO: Getty – Belotti-Roma-Nizza Sempre secondo TuttoMercatoweb, il Nizza avrebbe superato la Roma nella trattativa e il club francese starebbe andando verso la chiusura dell’affare. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) La dirigenza dellasta allestendo una super squadra per Mourinho. Con Dybala e Wijnaldum l’estatena si è infiammata e la finestra dinon si è ancora chiusa. L’ultimo sogno disi chiama Andrea Belotti. Tuttavia i tifosi giallorossi non possono essere così sicuri dell’arrivo del Gallo. Come riportato da TuttoWeb, ilci sta provando con insistenza per l’ex centravanti del Torino. I francesi avevano preso contatti con Belotti un mese fa sondando il terreno e ora fanno sul serio. FOTO: Getty – Belotti-Sempre secondo Tuttoweb, ilavrebbe superato lanella trattativa e il club francese starebbe andando verso la chiusura dell’affare. ...

