Medico dell’Inter: «L’importanza lavoro dei medici? Spalletti lo quantificava in 6-7 punti a stagione» (Di venerdì 12 agosto 2022) Piero Volpi, ex calciatore dalla carriera piuttosto interessante e oggi dirigente dello staff sanitario dell’Inter da diversi anni, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quanto conta il lavoro dei medici in uno scudetto «Tanto: Spalletti quantificava in 6-7 punti a stagione. Per questo investire in questo settore, come fa ora l’Inter, da? un ritorno nei risultati». C’è la quotidianità, il lavoro di programmazione per la preparazione atletica e poi ci sono i casi speciali, come quello di Eriksen «Beh, anche quello di Kanu non fu facile: fu operato negli Usa per il rimodellamento di una valvola cardiaca con una tecnica innovativa. Qua nessuno dopo avrebbe potuto fare sport professionistico e, invece, lui ha giocato per anni in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) Piero Volpi, ex calciatore dalla carriera piuttosto interessante e oggi dirigente dello staff sanitarioda diversi anni, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quanto conta ildeiin uno scudetto «Tanto:in 6-7. Per questo investire in questo settore, come fa ora l’Inter, da? un ritorno nei risultati». C’è la quotidianità, ildi programmazione per la preparazione atletica e poi ci sono i casi speciali, come quello di Eriksen «Beh, anche quello di Kanu non fu facile: fu operato negli Usa per il rimodellamento di una valvola cardiaca con una tecnica innovativa. Qua nessuno dopo avrebbe potuto fare sport professionistico e, invece, lui ha giocato per anni in ...

