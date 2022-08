Mattarella “Orrore di S.Anna di Stazzema inciso nella nostra coscienza” (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi settantotto anni dai giorni dell'eccidio nazifascista compiuto nelle frazioni di Stazzema. L'Orrore ha colpito le nostre terre, la nostra gente, a testimonianza degli effetti di ideologie perverse nemiche della dignità e della libertà delle persone. Gli assassini, ufficiali e militari delle SS, che compirono la strage aiutati da fascisti della zona, manifestarono fino in fondo inconcepibile disumanità, colpendo centinaia di persone innocenti, trucidando anziani, donne, bambini, sterminati con ferocia, lasciando corpi martoriati e bruciati”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è, per l'intera Europa, una spinta costante a mantenere al primo posto il tema del rispetto della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi settantotto anni dai giorni dell'eccidio nazifascista compiuto nelle frazioni di. L'ha colpito le nostre terre, lagente, a testimonianza degli effetti di ideologie perverse nemiche della dignità e della libertà delle persone. Gli assassini, ufficiali e militari delle SS, che compirono la strage aiutati da fascisti della zona, manifestarono fino in fondo inconcepibile disumanità, colpendo centinaia di persone innocenti, trucidando anziani, donne, bambini, sterminati con ferocia, lasciando corpi martoriati e bruciati”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio. “La memoria dell'eccidio di Sant'diè, per l'intera Europa, una spinta costante a mantenere al primo posto il tema del rispetto della ...

