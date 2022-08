Matrimonio A Prima Vista Italia, pubblicato l’audio shock di una coppia (Di venerdì 12 agosto 2022) Grossi guai per Lucas e Carolina coppia della nuova edizione di Matrimonio A Prima Vista Italia in onda su Discovery Plus: sul canale You Tube di Real Time è stato pubblicato un audio che potrebbe porre fine all’avventura dei due nel docureality. Sei i protagonisti che hanno accettato di sposare uno sconosciuto incontrato pochi istanti Prima del fatidico sì. Gli sposi accettano di condividere un mese insieme con tanto di luna di miele e convivenza, per poi dedidere di continuare la loro vita in coppia o meno. Le coppie che stanno affrontando il percorso sono Michele e Veronica, Alex e Michela e Lucas e Carolina. Sono proprio quest’ultimi ad essere finiti nell’occhio del ciclone: tra i due sin da subito la storia non aveva preso il verso giusto e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Grossi guai per Lucas e Carolinadella nuova edizione diin onda su Discovery Plus: sul canale You Tube di Real Time è statoun audio che potrebbe porre fine all’avventura dei due nel docureality. Sei i protagonisti che hanno accettato di sposare uno sconosciuto incontrato pochi istantidel fatidico sì. Gli sposi accettano di condividere un mese insieme con tanto di luna di miele e convivenza, per poi dedidere di continuare la loro vita ino meno. Le coppie che stanno affrontando il percorso sono Michele e Veronica, Alex e Michela e Lucas e Carolina. Sono proprio quest’ultimi ad essere finiti nell’occhio del ciclone: tra i due sin da subito la storia non aveva preso il verso giusto e ...

MondoTV241 : Matrimonio a Prima vista, coppia si mette d'accordo, pubblicati gli audio che incastrano i due… - Antonie89429912 : @blogtivvu No vabbè ovvio altrimenti se sciolgono il matrimonio prima pagherebbero una penale ... ?????? Sto programma ha perso la genuinità - blogtivvu : Matrimonio a prima vista, produzione smaschera concorrenti: non era mai successo – VIDEO #mapv… - 692Troll : @SantiDiPaola1 @summo_t @EnricoLetta @pdnetwork Dire tutto alla fidanzata prima del matrimonio, rischi di farla sca… - aboredunicorn_ : Vi giuro al pensiero di dover fare degli edit del matrimonio con loro vestite come nella prima foto mi stava facend… -