Matrimonio a prima vista Italia, è choc: la produzione becca due concorrenti ad accordarsi e trasmette gli audio della loro conversazione (Di venerdì 12 agosto 2022) Sta andando in onda in questi giorni su Discovery+ la nona edizione di Matrimonio A prima vista Italia, con tre coppie protagoniste che il pubblico sta imparando piano piano a conoscere. Negli otto episodi previsti, Michele e Veronica, Alex e Michela e Lucas e Carolina scopriranno infatti se le scelte fatte degli esperti alla fine si riveleranno azzeccate. Tra le varie coppie però, una in particolare si è distinta sin da subito. Parliamo di quella formata da Lucas, curatore d’arte e da Carolina, barista che si definisce “lunatica”. Effettivamente, tra loro già in principio non si è creato alcun tipo di feeling. In particolare è stata lei a mostrarsi scettica a proposito della sua presunta dolce metà, al contrario lui si è mostrato più propenso nell’ intraprendere questo percorso. In ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 agosto 2022) Sta andando in onda in questi giorni su Discovery+ la nona edizione di, con tre coppie protagoniste che il pubblico sta imparando piano piano a conoscere. Negli otto episodi previsti, Michele e Veronica, Alex e Michela e Lucas e Carolina scopriranno infatti se le scelte fatte degli esperti alla fine si riveleranno azzeccate. Tra le varie coppie però, una in particolare si è distinta sin da subito. Parliamo di quella formata da Lucas, curatore d’arte e da Carolina, barista che si definisce “lunatica”. Effettivamente, tragià in principio non si è creato alcun tipo di feeling. In particolare è stata lei a mostrarsi scettica a propositosua presunta dolce metà, al contrario lui si è mostrato più propenso nell’ intraprendere questo percorso. In ...

