Masters 1000 Montreal, Monfils si fa di nuovo male: "Torno in Europa" e si cancella da Cincinnati

Gael Monfils non sembra trovare pace con i problemi fisici. Il tennista francese, restato ai box per tre mesi dopo il torneo di Madrid per un infortunio al piede, è stato costretto a gettare la spugna negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal 2022. Durante il match con Jack Draper, lo stesso piede è tornato a far male e ha reso impossibile a Monfils di continuare a gareggiare. "I primi esami non sono buoni – ha poi scritto su Twitter – Ho deciso di tornare in Europa per consultare la mia equipe medica. Vi farò sapere il prima possibile, grazie per i messaggi di supporto". Intanto è già ufficiale il suo forfait da Cincinnati, che consente a Kyrgios di entrare direttamente nel main draw liberando una wild card.

