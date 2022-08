Maria De Filippi: "Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv". Ecco cosa è successo (Di venerdì 12 agosto 2022) I telespettatori di Tu si que vales vedranno con i loro occhi come si trasforma Maria De Filippi quando si infuria. Non adesso, ma a settembre quando Mediaset manderà in onda la puntata. Non ci sarà alcun taglio e tutti potranno capire come si è sentita la "Signora della tv" ad essere presa in giro. cosa è successo lo racconta la stessa De Filippi al settimanale Oggi che l'ha intervistata. "Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in televisione ma fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) I telespettatori di Tu si que vales vedranno con i loro occhisi trasformaDequando si infuria. Non adesso, ma a settembre quando Mediaset manderà in onda la puntata. Non ci sarà alcun taglio e tutti potranno capiresi è sentita la "Signora della tv" ad essere presa in giro.lo racconta la stessa Deal settimanale Oggi che l'ha intervistata. "Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in televisione ma fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice. In quel preciso momento misentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mimai ho...

zazoomblog : Maria De Filippi: “Perché non potrò esaudire l’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo” - #Maria #Filippi: #“Perché… - zazoomblog : Totti e Ilary Maria De Filippi: Mi dispiace per i figli ma questa è la vita - #Totti #Ilary #Maria #Filippi: - zazoomblog : Totti e Ilary Maria De Filippi: «Mi dispiace per i figli ma questa è la vita» - #Totti #Ilary #Maria #Filippi: - SPYit_official : Maria De Filippi e la paura di morire: “Non so se avrà il coraggio di tenere la mano a Maurizio quel giorno lì” <3… - seryeishon : @raffinatissimo_ @neverthleess Alex e Sissi - Se piovesse il tuo nome. Maria De Filippi is like an aunt to me. ???? -