Maria De Filippi: ecco la rarissima foto da ragazza (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria De Filippi, ecco la rarissima foto da ragazza: avete mai visto la conduttrice Mediaset da giovane? eccola. Maria De Filippi è sicuramente una delle conduttrici più note degli ultimi due decenni: coi suoi programmi, anche come autrice, ha rivoluzionato il modo di fare tv portando tantissimi successi (e ascolti) a Canale 5. La conduttrice da ragazza (foto: Mediaset Play).A settembre, tornerà ovviamente protagonista coi suoi programmi di punta, mentre nel frattempo si gode le vacanze estive sfoggiando un corpo scolpito; ma se, al giorno d'oggi, la De Filippi la conosciamo bene, l'avete mai vista da ragazza? ecco la rara ...

